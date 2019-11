CzechToll posílí kapacitu míst pro registraci do nového mýta, chce zabránit dlouhým kolonám

Budoucí správce mýta, společnost CzechToll, posílí kapacitu míst pro registraci do nového systému. U hranic a dalších rizikových úseků vytvoří dočasná registrační pracoviště, mezi kolonami se budou pohybovat registrační auta. Opatření by měla zkrátit dopravní zácpy na nejrizikovějších místech, kde hrozily až čtyřicetikilometrové fronty. Na některých úsecích přesto lze očekávat kolony přes deset kilometrů. Do nového systému se zatím zaregistrovalo 251 tisíc vozidel, více než 200 tisíc jich stále chybí.