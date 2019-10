Živnostníci si budou moci zvolit místo tří odvodů paušální daň. Za zhruba pět a půl tisíce měsíčně

Zvýšení sociálního pojištění by znamenalo, že živnostníci budou mít vyšší důchod. Plán na zavedení paušální daně pro drobné podnikatele projednala v úterý koaliční rada. Plán ministerstva financí podporuje i velká část opozice.

„Jsem hlavně rád, že paušální daň je na stole, že se o ní bavíme a že snad v blízké budoucnosti je šance, že bude schválena,“ uvedl místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Skopeček. Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek uvedl, že jeho strana návrh ráda podpoří, ovšem jen za podmínky, že bude dobrovolný.

Zhruba 400 tisíc živnostníků s obratem do milionu ročně si bude moct paušální daň vybrat. Pravicové strany i Piráti by ale chtěli, aby živnostníkům s paušálním odvodem zůstaly slevy na děti. „Nevidím důvod, proč by živnostníci, kteří využívají paušál, měli o bonusy na děti přijít,“ uvedl místopředseda rozpočtového výboru Mikuláš Ferjenčík (Piráti).

Schillerová s tím nesouhlasí. „Pokud mají paušální odvod, tak už nemůžou uplatnit vůbec nic. Paušálním odvodem všechno končí,“ uvedla.

Vláda by mohla projednat paušální daň na začátku příštího roku. Poslanci ji začnou schvalovat na jaře.