V Česku se začalo stavět nejvíc bytů za posledních 11 let. Praha by jich potřebovala tisíce, tvrdí developeři

Téměř šest tisíc bytů v bytových domech, přesně 5991 – tolik jich začaly stavět stavební firmy v prvním pololetí letošního roku. Je to nejvíc v daném období od roku 2008. Tehdy byla od začátku ledna do konce června zahájena stavba 7365 bytů. A rostl i počet zahájených staveb rodinných domů, meziročně o 2,3 procenta na 9787. I zde je tak údaj za první pololetí nejvyšší za 11 let, vyplývá to čísel Českého statistického úřadu (ČSÚ).