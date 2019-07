Čistý zisk OKD loni klesl o více než polovinu na 1,29 miliardy

Firmu loni v prosinci postihl výbuch v Dole ČSM, při němž zahynulo 13 horníků. Podle zprávy se v dubnu v ČSM objevily i otřesy země, které zpomalily těžbu. Potíže jsou i s nedostatkem pracovníků a poklesem prodejů uhlí.

OKD se dostala v roce 2016 do úpadku kvůli klesajícím cenám uhlí a předluženosti. Loni začátkem dubna převzal firmu státní podnik Prisko. V minulém roce byly ceny uhlí podle vyjádření předsedy představenstva OKD Michala Heřmana ve výroční zprávě méně rozkolísané než v předchozích letech.

Firmu ale loni postihly mimořádné události. Heřman hned v úvodu připomněl tragický prosincový výbuch metanu v Dole ČSM, který se ale podle něj negativně podepíše až na produkci za letošní rok. V ČSM se však už dříve, na jaře loňského roku, objevily v jednom z porubů otřesy země. Kvůli nim musela být oblast zařazena do kategorie třetího stupně nebezpečí otřesů, což způsobilo významné zpomalení dobývání.

Letos firma očekává opět pokles prodeje

OKD má také problémy s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků. „Ztráty ve výrobě, vyplývající z výše uvedených rizik, se nám dařilo vyrovnávat urychlením nájezdů jiných porubů nebo zvýšenými postupy při jejich dobývání,“ doplnil Heřman. „Příčin poklesu zisku je více. Mimo jiné to je v důsledku poklesu produkce uhlí, s tím spojeným růstem jednotkových nákladů a poklesem prodejů,“ řekl Radiožurnálu mluvčí OKD Ivo Čelechovský. Firma také loni podle výroční zprávy investovala 670 milionů korun, a to do rozvoje a modernizace provozů i zvýšení bezpečnosti práce.

Letos OKD očekává podle zprávy mírně nižší objem těžby i prodejů než v roce 2018. Investice by ale společnost chtěla navýšit. Firma také počítá s pokračováním postupného ukončování hornické činnosti v karvinském a frýdecko-místeckém regionu. Poslední utlumovanou důlní lokalitou má být důl ČSM v roce 2023. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl loni v září, že černé uhlí by se v dolech na Karvinsku mohlo těžit až do roku 2030.

Těžební společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v Česku. Uhlí těží na Karvinsku v dolech ČSA, Lazy, Darkov, ČSM-Sever a ČSM-Jih. Roční produkce firmy se pohybuje okolo pěti milionů tun uhlí. V dolech pracuje přibližně 9000 lidí.