Platidlo pro dvě miliardy uživatelů Facebooku. Plánovaná digitální měna čelí kritice kvůli bezpečnosti

Posílat peníze kdekoliv na světě tak lehce jako třeba fotografii. Vize Facebooku je jednoduchá, cesta k ní ale složitá. Obhajovat ji společnost musela i před americkým Kongresem.

„Facebook je nebezpečný. Nerespektuje sílu technologií, se kterými si zahrává jako batole, které vzalo do rukou krabičku sirek,“ vytkl firmě demokratický senátor Sherrod Brown.

Viceprezident Facebooku David Marcus se zase členy Kongresu snažil uklidnit. „Chci, aby to zaznělo jasně a zřetelně. Facebook nenabídne digitální měnu libra, dokud plně nezodpovíme obavy regulátorů a nedostaneme příslušná potvrzení,“ prohlásil.

Marcus má s oblastí on-line financí zkušenosti. Kdysi vedl internetový platební systém PayPal. Teď má, jak Facebook tvrdí, spustit banku budoucnosti v podobě digitální peněženky Calibra a s librou jako novou digitální měnou. Propojení s WhatsAppem a Messengerem umožní peníze posílat třeba ve vlákně zpráv.

Facebook pod drobnohledem po aféře s Cambridge Analytica

Pro síť s víc než dvěma miliardami uživatelů představuje takový nástroj velký potenciál. Podle některých jde ale také o hrozbu. Negativní pohled sdílí i americké ministerstvo financí. „Resort vyjádřil velmi vážné obavy, že libra může být zneužita k praní špinavých peněz a financování terorismu,“ prohlásil ministr financí Steven Mnuchin.

Není to ovšem poprvé, co Facebook čelí kritice. Krizi důvěry loni spustil skandál se zneužitím citlivých osobních dat milionů uživatelů v souvislosti s aférou Cambridge Analytica. Facebook kvůli tomu podle nedávného zjištění listu The Wall Street Journal dostal ve Spojených státech pokutu přibližně pět miliard dolarů (113 miliard korun) za porušení ochrany soukromí.

Že firma pochybení nezopakuje, nechce věřit ani Bílý dům. „Libra jako virtuální měna bude mít jen slabou pozici nebo spolehlivost,“ napsal na Twitteru americký prezident Donald Trump.

Na projektu spolupracují i Mastercard či Visa

Facebook žádá čas na jednání s regulátory. Finanční data prý jasně oddělí od těch osobních. Projekt navíc nebude spravovat sám. Stejný hlas bude mít dalších 27 spolupracujících partnerů, mimo jiné Mastercard, eBay nebo Vodafone. Sídlit má ve Švýcarsku a řídit se bude tamními regulemi.

„Je to snaha vybudovat něco, co je decentralizované, není na nich plně závislé jako centralizovaná věc a může vydržet velmi, velmi dlouho,“ okomentoval ředitel společnosti Coinlist Andy Bromberg.