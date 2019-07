Přední americký index S&P 500 poprvé překročil hranici tří tisíc bodů

Index S&P 500 stoupl v pátek o 0,46 procenta na 3013,77 bodu, Dow Jones (třicítka předních akcií) o 0,90 procenta na 27 332,03 bodu. Dařilo se rovněž technologickému indexu Nasdaq, který přidal 0,59 procenta na 8244,14 bodu. Pro všechny tři indexy jde o rekordní úrovně.

Růst akcií pokračuje navzdory obavám o další vývoj americké ekonomiky. Výhled hospodářství USA je podle šéfa tamní centrální banky (Fedu) Jeromeho Powella dál ohrožován napětím v obchodních vztazích a také útlumem globální ekonomiky. Existuje podle něj riziko, že slabá inflace přetrvá déle, než banka nyní předpokládá.

V Kongresu ve středu Powell naznačil, že základní úrok ve Spojených státech by se mohl brzy snížit. Upevnil tak přesvědčení trhu, že úrokové sazby budou ještě v červenci sníženy, což by se stalo poprvé za deset let. „To vyvolalo vlnu peněz do amerických akcií,“ uvedl WSJ.