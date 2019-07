Sdílená ekonomika je v Česku na vzestupu. Příležitosti jsou však mnohem větší

Do rostoucího odvětví (byť se v roce 2017 podle Deloittu podílelo na českém hrubém domácím produktu zhuba 0,04 procenty) se zapojuje také Irena Hrdličková, která pronajímá auto.

„Přijde mi SMS, přihlásím se do aplikace, podívám se, na jak dlouho si chce auto půjčit, vidím tam, jaký z toho budu mít v závěru příjem, většinou i píšou, za jakým účelem si to půjčujou,“ vyjmenovává běžný postup. Z výdělku pak pokryje běžný provoz auta, jako třeba přezouvání pneumatik nebo povinné ručení.

Nejen auta a byty

Podle mezinárodních studií se vlastnictví vozu majiteli vyplatí teprve od chvíle, kdy s ním ročně ujede víc než deset tisíc kilometrů. Lidé už si ale zvykají pronajímat víc než jen auta. „Největší potenciál je v oblasti dopravy a ubytování, ale existuje řada dalších odvětví, třeba sdílení kancelářských prostor,“ uvedl hlavní ekonom Deloittu David Marek.

Rychlejší rozvoj sdílené ekonomiky je brzděn nejasnými legislativními pravidly, domnívá se člen správní rady České asociace sdílené ekonomiky a ředitel HoppyGo Jan Charouz. Dochází pak podle něho ke střetům mezi novými byznys modely a různými pravidly. Například pro používání koloběžek v Praze. Některé části metropole zvažovaly jejich omezení, protože si lidé stěžovali, že v ulicích překáží. Teď se o ně proto starají zvláštní týmy, tzv. patroly.

„Občas se nám stává, že kolemjdoucí ji chtějí přesunout sami, ale ona začne po delší vzdálenosti houkat a je potřeba ji odemknout,“ řekla k tomu „patrolerka“ společnosti Lime Ivana Ráčilová.

Souboj o poplatek

Jak vyhovět požadavkům zákona a státu, dlouhodobě řeší například americký ubytovací portál Airbnb. V Česku se naposledy potýkal s ubytovacím poplatkem, v červnu se nedohodl s pražským magistrátem na jeho dobrovolné úhradě.

Firma nabídla, že poplatky sama uhradí, ale odmítla uvést údaje klientů nabízejících ubytování. V takovém případě město peníze nemůže přijmout, řekla pro server E15 radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (STAN). Přes Airbnb mohou lidé nabízet své byty a domy k ubytování turistům, ale podle dřívějších vyjádření Marvanové tito poskytovatelé na rozdíl od ubytovacích zařízení většinou nehradí poplatky za ubytování.

Možnosti tu jsou

Analytici společnosti Deloitte došli ve studii z roku 2017 k závěru, že v každém případě má tato forma ekonomiky růstový potenciál. Dokazovali to například čísly z automobilového odvětví. Zatímco v roce 2012 bylo v ČR k dispozici devět sdílených vozidel od čtyř hlavních poskytovatelů ve více než deseti městech, o pět let později to bylo již 344 automobilů. Podobný trend lze pozorovat ve filmovém průmyslu, kde rok od roku roste na významu streaming. Příkladem je růst počtu předplatitelů služeb od firmy Netflix, kdy počet uživatelů od roku 2011 roste průměrným tempem 32 procent ročně.