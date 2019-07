Pokračuje tažení proti elektrošmejdům. Energetické firmy se zavázaly ke kultivaci trhu

Do další fáze vstoupilo tažení proti klamavým prodejním taktikám v oblasti energií: začala platit Deklarace účastníků trhu s elektřinou a plynem na ochranu spotřebitele. V dokumentu se zhruba dvacítka energetických společností, které ovládají většinu trhu, zavazuje například k tomu, že nebudou se zákazníky uzavírat smlouvy na dobu delší než 36 měsíců. I to by mělo zúžit prostor pro takzvané elektrošmejdy.