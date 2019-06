Deutsche Bank je zdravá, prošla v USA zátěžovými testy Fedu. Credit Suisse má však nedostatky

Testy hodnotí, zda je pro banky bezpečná realizace jejich aktuálních kapitálových plánů, včetně využití dodatečného kapitálu pro zpětný odkup akcií, výplatu dividend a další účely, které se netýkají vytváření rezerv proti ztrátám. Cílem těchto tzv. zátěžových testů je vyhnout se tomu, aby daňoví poplatníci museli platit záchranu finančních ústavů, jak tomu bylo v období finanční krize v letech 2007 až 2009.

Fed rovněž schválil kapitálové plány dalších 16 bank, na které se letos zátěžové testy vztahovaly. Jsou mezi nimi největší ústavy v zemi, jako JPMorgan Chase, Bank of America a Citigroup.

Výsledky jsou dobrou zprávou pro Deutsche Bank, největší banku v Německu, kterou nyní sužují soudní spory, slabá výkonnost a vyšetřování regulačními úřady. Banka v současnosti pracuje na restrukturalizačním plánu. V letech 2015, 2016 a 2018 zátěžovými testy neprošla, a pokud by s nimi měla problémy i letos, mohlo by to vážně poškodit důvěru klientů i investorů v době, kdy se banka snaží o své oživení.

Výsledky testu také znamenají, že Deutsche bank nyní může volně vyplácet peníze své německé matce bez schválení Fedu, což bylo omezení, které bylo vůči ústavu zavedeno po loňském selhání v testech.

Credit Suisse musí odstranit nedostatky do října

Současně Fed nařídil Credit Suisse, aby do října vyřešila své nedostatky v procesu kapitálové přiměřenosti a omezila distribuci kapitálu na úroveň z loňského roku, dokud tyto nedostatky neodstraní. Credit Suisse v prohlášení obavy Fedu uznala a očekává, že se jí podaří vše do říjnového termínu zvládnout.