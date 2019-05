Marta Nováková: Na dostavbě Dukovan se bude podílet řada firem. Technologie by měla zůstat v českých rukou

Za hlavní problém nyní považuje bývalá ministryně finanční a investorský model výstavby, který je třeba dojednat. Právě nejasnosti okolo způsobu financování brzdí plány na možnou dostavbu jaderného bloku už několik let. Premiér Andrej Babiš (ANO) loni v listopadu uvedl, že stavbu nového bloku Dukovan by měla zajistit dceřiná firma ČEZu. Jenže ČEZ není jen státní, má řadu drobných akcionářů, které by stavba jaderných bloků mohla poškodit.

Podle vládního zmocněnce Jaroslava Míla letos stát uzavře s ČEZem dvě smlouvy. První – rámcová – by podle něj mohla být připravena k podpisu v létě, druhá – řešící první etapu přípravy stavby bloku včetně tendru – do konce roku.

„Nechci hodnotit, jestli je to hodně, nebo málo. Jsem přesvědčena, že je zapotřebí ty kroky hlavně udělat dobře,“ uvedla k tomu bývalá ministryně Nováková. Tedy především politicky, geopoliticky a finančně, dodala. Během loňského roku přitom Nováková hovořila o tom, že o modelu stavby nového bloku by se mělo rozhodnout do konce roku 2018.