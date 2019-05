Automobilka Porsche má zaplatit pokutu přes půl miliardy eur. Dostihla ji emisní aféra

Porsche je jednou z dceřiných společností koncernu Volkswagen, jehož automobilky, včetně Škody, byly do skandálu zapojeny především. Koncernu, který prodal zhruba devět milionů aut s nelegálně upraveným softwarem, už loni německá prokuratura udělila pokutu ve výši jedné miliardy eur (téměř 25,7 miliardy korun).

Emisní skandál již přivedl několik bývalých manažerů Volkswagenu do vězení. Nyní to hrozí i bývalému nejvyššímu šéfovi koncernu Martinu Winterkornovi. Spolu s ostatními manažery způsobil podle německých vyšetřovatelů škody v celkové výši 78 miliard eur (dvou bilionů korun). Je obžalován z těžkého podvodu, za což mu hrozí šest měsíců až deset let odnětí svobody.