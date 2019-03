Byznys s pochybnými přípravky. Slibují až zázračné účinky, ale vedou i k poškození zdraví

Jan Bouček z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF a FN v Motole se v poslední době setkává s pacienty, kteří se dočetli o různých alternativních možnostech. „Jedná se o kapičky, jedná se o tablety, které vyrábí firmy s velmi podivnými názvy, firmy sídlící na prapodivných adresách,“ uvádí.

Například Radomil Čeněk si před časem pořídil kvůli špatnému sluchu tablety za zhruba tisíc korun. Kýžený efekt se ale nedostavil.

„Nabízí, že za 28 dnů se sluch navrátí do podoby, která odpovídá věku 20 až 25 let. To je samozřejmě na první pohled nesmysl,“ komentuje Bouček. Kritizuje i to, že se prodejci zaměřují hlavně na důchodce, kteří především patří mezi neslyšící.