V roce 2030 bude v Česku chybět 20 tisíc dobíjecích stanic pro elektromobily

V roce 2030 bude v Česku chybět až dvacet tisíc dobíjecích stanic pro elektromobily. O pět let dříve bude deficit tři tisíce stanic. Na pondělním kolokviu zástupců automobilek a vlády to uvedl prezident Sdružení automobilového průmyslu Bohdan Wojnar. Jedna dobíjecí stanice by měla podle expertů obsluhovat zhruba deset elektromobilů. V současnosti jich funguje v ČR zhruba 400.