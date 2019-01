EU podezírá osm bank, že jejich obchodníci „ladili“ postup při nakládání s dluhopisy

Komise zatím bankám zaslala prohlášení o námitkách, které je jakýmsi mezistupněm při vyšetřování a neznamená ještě obvinění. EK v něm firmám oznámí své podezření, k němuž se mají vyjádřit. Obchodníci zaměstnaní v bankách si podle ní vyměňovali obchodně citlivé informace a koordinovali obchodní strategie. Kontakty se podle podezření uskutečňovaly hlavně na internetových chatovacích stránkách.

Zatímco agentura AFP píše, že komise prověřuje obchody do roku 2012, podle britského deníku Financial Times je časový úsek delší – až do roku 2017.

Pokud další vyšetřování zjistí protiprávní jednání, mohou společnosti dostat pokutu ve výši až deseti procent jejich celkového ročního obratu.