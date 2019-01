Banky jako mužský svět? Mění se to, říká nejvýše postavená žena českého bankovnictví

Svět bankovnictví se proměňuje, už není jen doménou mužů. Pokud by se odhlédlo od vysokých manažerských funkcí, tak by Pešková paradoxně řekla, že ve všech českých bankách pracuje většina žen. „Když se podívám do České spořitelny, tak 80 procent lidí, kteří tam pracují, jsou ženy,“ poznamenala.