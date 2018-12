Američané zavedou cla na hliníkové plechy z Číny

Americká Komise pro mezinárodní obchod (ITC) v pátek definitivně rozhodla, že dovoz výrobků z hliníkových plechů z Číny poškodil americké producenty. Znamená to, že antidumpingová a antisubvenční cla v rozmezí od 96,3 do 176,2 procenta, jejichž uvalení už dříve oznámilo ministerstvo obchodu, budou definitivně zavedena na období pěti let.