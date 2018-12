České potraviny čím dál častěji ochutnávají v cizině. Vyvážejí je tam řetězce jako Lidl či Penny

Zvláště v minulosti se vedly spory o to, co je ještě česká potravina a co již není.

Ministersto zemědělství proto v roce 2016 vydalo Pravidla pro dobrovolné označování „Česká potravina“ a použití loga (skládá se z vyobrazení české státní vlajky, pod níž je uvedeno slovní spojení Česká potravina).