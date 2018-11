EK neustupuje z kritiky Říma. Návrh italského rozpočtu odporuje doporučením, potvrdila

„Strukturální deficit Itálie se příští rok zvýší asi o procento hrubého domácího produktu. Čísla hovoří sama za sebe,“ poznamenal místopředseda komise pro euro a sociální dialog Valdis Dombrovskis.

Italský premiér Giuseppe Conte nicméně uvedl, že je i nadále přesvědčen o opodstatněnosti rozpočtových plánů své vlády. Potvrdil, že bude v sobotu o situaci hovořit s předsedou Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem.

Po nynějším stanovisku Evropské komise mají členské země dva týdny na vlastní posouzení situace. „Pokud budou souhlasit se závěrem Komise - a na rovinu: bylo by to logické - připravíme samotné řízení pro nadměrný schodek i nová doporučení pro Itálii, jak by mohla svůj schodek i dluh napravit,“ vysvětlil komisař Dombrovskis. Na konci řízení mohou zemi hrozit i finanční sankce.

O konkrétních detailech je podle něj možné v příštích dnech a týdnech vyjednávat, a to v první řadě s italskou stranou samotnou. „V dané situaci je třeba chladná hlava i chladnokrevnost. A my jsme odhodláni oboje ukázat,“ zdůraznil Moscovici.