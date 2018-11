Poprvé od začátku roku 2015 německá ekonomika mezičtvrtletně klesla, EU si růst drží

Německá vláda už minulý měsíc naznačila, že třetí čtvrtletí bude slabší. Mimo jiné upozornila, že podíl na tom bude mít automobilový sektor, a to kvůli dopadům zavádění nových standardů měření emisí .

Vyhlídky evropské ekonomiky se příliš nelepší. Evropská komise tento měsíc ve své pravidelné prognóze uvedla, že v letošním roce ekonomika zemí Evropské unie vzroste o 2,2 procenta a v příštím roce zpomalí na dvě procenta. HDP eurozóny se má letos zvýšit o 2,1 procenta a příští rok o 1,9 procenta. I přes zpomalení očekává Komise růst hospodářství všech zemí unie.

Přibrždění však zřejmě nebude dobrou zprávou pro Evropskou centrální banku (ECB), která plánuje do konce letošního roku ukončit program nákupů aktiv. Zavedla jej v roce 2015, aby podpořila inflaci a hospodářský růst. Podle ekonomů sice není pravděpodobné, že by ECB od ukončení programu upustila, slabší růst však může posunout začátek zvyšování úrokových sazeb. Zatím ECB očekává, že zůstanou na současné úrovni nejméně do léta 2019.