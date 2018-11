Rodičovský příspěvek se zvýší na 300 tisíc. Ale až od roku 2020

Čím vyšší je dávka, tím kratší ale je doba, po kterou ji rodič pobírá. Nejvyšší příspěvek může přesahovat i třicet tisíc korun měsíčně, úřady by ho však vyplácely asi půl roku. Naopak nejdéle lze příspěvek čerpat do výše čtyř let věku dítěte . Volbu výše rodičovského příspěvku lze měnit jedenkrát za tři měsíce.

Ještě do loňského roku se vyplácela rodičovská měsíčně v pevných částkách – do čtyř let 3800 korun, do tří let 7600 korun a do dvou let dítěte 11 500 korun. Právě 11 500 představovalo horní hranici.