Pro krchlebské tvarohové koláče si jezdí zákazníci z širokého okolí. Počátky růžové ale nebyly

Na malé vesnici to neměla zpočátku jednoduché, ale většina sousedů, kteří ji tehdy pomlouvali, jsou dnes její stálí zákazníci. „Naše jméno zneužívali jiní výrobci, tak jsme si na něj udělali ochrannou známku – ta je na jméno a na zdobení koláčů šlehačkou,“ dodává.

Helena Konopíková přitom není z oboru. Patnáct let pracovala v Chodských pletárnách v Kolovči, pak šila pracovní rukavice nebo dělala kartáčky na řasy. Pekla jen pro zábavu.

Největší odbyt má firma v Plzni, ale s koláči jezdí také do Domažlic či Přeštic. Nejvíc zákazníků ale jezdí přímo do firmy. Do budoucna má jen jeden plán – aby podniky převzaly děti. Zatím se k tomu prý ale moc nemají.