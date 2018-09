Zdarma už jen zavazadlo pod sedadlem: Kvůli novým pravidlům Ryanair v Itálii vyšetřují

Dosud povoluje Ryanair na palubě bezplatnou přepravu zavazadel do hmotnosti 10 kilogramů. Od listopadu ale bude mít každý cestující v ceně letenky pouze malé příruční zavazadlo, které se vejde do prostoru pod sedadlem. Cestující, kteří budou chtít vstoupit na palubu letadla se zavazadlem do 10 kilogramů, si pak budou muset připlatit devět eur, což je v přepočtu asi 230 korun.

Italský antimonopolní úřad však soudí, že nová praxe Ryanairu může znamenat nekalou obchodní praktiku tím, že zkresluje konečnou cenu letenky a znemožňuje porovnání ceny s cenami ostatních leteckých společností. Stěžovala si mu na to spotřebitelská sdružení.

Agentura Reuters připomíná, že konkurenční aerolinky easyJet, Wizz Air či Norwegian Air v současnosti povolují zdarma středně velká příruční zavazadla pro lety na krátké vzdálenosti.

Ryanair se ale již v srpnu vyjádřil v tom smyslu, že jeho zavazadlová politika si neklade za cíl vydělávat peníze, ale „zlepšit přesnost odletů a snížit průtahy při nastupování“. Podle mínění aerolinek totiž cestující s příliš velkým množstvím příručních zavazadel způsobují zpoždění.