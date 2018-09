Zkrácení pracovní doby či pětitýdenní zákonná dovolená? Průmyslníci jsou ostře proti

Jeho tvrzením Maláčová oponovala. Rezervy na pracovním trhu podle ní jsou, zejména u matek s dětmi. Proto ministerstvo navrhne financování dětských skupin a mikrojeslí ze státního rozpočtu. Pokud by to rychle prošlo, mohlo by to znamenat příchod desetitisíců matek na trh.

Dále zamýšlený „institut sdíleného pracovního místa“ (obdoba částečných úvazků) by umožnila návrat do pracovního procesu matkám s malými dětmi nebo lidem starším 55 let.

Také chystané legislativní změny v zákonu o insolvenci a odlužení by měli pomoci dostat do práce mnoho lidí postižených exekucemi, kteří jsou nyní „odsouzeni do šedé ekonomiky“.