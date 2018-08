Jihlavský Motorpal získal miliardovou zakázku v Indii, přijme nejméně 100 lidí

Předseda představenstva a generální ředitel Motorpalu Radim Valas uvedl, že to bude znamenat skokový růst výroby a tržeb.

„Letos by se na tržbách měla indická zakázka projevit v řádu desítek milionů Kč, v letech dalších to bude násobně více,“ uvedl Valas. Tržby podniku v tomto roce by se podle odhadu firmy měly pohybovat kolem 960 milionů korun.