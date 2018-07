Solární elektrárna Zdeněk – Sun definitivně ztrácí licenci. Ústavní soud ji nepodpořil

Společnost Zdeněk – Sun definitivně prohrála boj o licenci solární elektrárny v Chomutově poté, co Ústavní soud odmítl její stížnost jako neopodstatněnou. Do rozhodnutí ještě mohla elektrárna vyrábět energii díky přiznanému odkladnému účinku. Nyní ale ústavní soudci konstatovali, že odejmutí licence bylo správným rozhodnutím. Novou licencí by se měl zabývat Energetický regulační úřad.