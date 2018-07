První mezi prvními. Hodnota majetku zakladatele Amazonu Bezose přesáhla 150 miliard dolarů

Žebříčků nejbohatších lidí na světě je více. Právě Forbes ho sestavuje nejdéle, již 31 let, jednou ročně. Do čela jeho žebříčku se Bezos dostal poprvé letos v březnu. Již v červenci loňského roku jej však do čela pasovala finanční televize CNBC. Svůj žebříček, zveřejňovaný denně, sestavuje od roku 2012 i agentura Bloomberg.

Podle její pondělní zprávy je majetek samotného Bezose roven 0,773 procenta hrubého domácího produktu Spojených států a z majetku pětistovky nejbohatších lidí světa mu patří 2,79 procenta.

Akcie Amazonu v pondělí rostly a již při dopoledním obchodování v New Yorku díky jejich ceně Bezosův majetek překonal 150 miliard. Od začátku roku akcie firmy vzrostly asi o 56 procent a Bezosův majetek asi o 52 miliard. To je více než celý majetek indického podnikatele Mukeše Ambaniho, který se nově stal nejbohatším člověkem v Asii, kde sesadil čínského podnikatele a zakladatele firmy Alibaba Jacka Maa.