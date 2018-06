Kauza sporného životního pojištění pokračuje žalobami na Českou pojišťovnu i centrální banku

ČNB pojišťovnám nařizuje informovat klienta před uzavřením smlouvy o životním pojištění o všem, co má vliv na cenu pojištění.

Klienty pak varuje, aby se s náklady pečlivě seznámili. „Zájemce by si měl ve vlastním zájmu před podpisem pojistné smlouvy pečlivě přečíst veškerá smluvní ujednání včetně pojistných podmínek, seznámit se s náklady a poplatky, které jsou s pojistnou smlouvou spojeny, s možnými riziky, zejména pak riziky spojenými se samotnou investicí, a porozumět všem informacím, které se týkají dané pojistné smlouvy.“

Centrální banka uvádí, že každý zájemce o investiční životní pojištění by měl sám zvážit, zda daný produkt přesně vyhovuje jeho potřebám.

A to především z pohledu, zda má zájem uzavřít smlouvu životního pojištění (tzn. být pojištěn pro případ úmrtí případně dožití se určitého věku) spolu se stanovením požadované pojistné částky, která bude vyplacena v případě pojistné události.

Zájemce by měl také zvážit, zda je ochoten a schopen dlouhodobě platit pojistné (například 30 a více let). Měl by si být také vědom, že v průběhu trvání smlouvy nebude možné s vloženými finančními prostředky zcela volně disponovat bez finančních ztrát.

Měl by si také uvědomit, že se nejedná o spořicí produkt. Finanční rizika, tedy možnost případných ztrát nenese pojišťovna, ale pojistník.

ČNB zároveň v roce 2013 (dohledový benchmark č. 5/2013) upozornila prodejce životního pojištění, aby tento produkt nepřirovnávali ke spoření. Propagace těchto produktů by měla vždy obsahovat zřetelné upozornění, že investice do podkladových aktiv v rámci investičního životního pojištění v sobě obsahuje riziko kolísání hodnoty investice a že obvykle není zaručena návratnost původně investované částky.

V propagaci produktu investičního životního pojištění má být uveden investiční horizont podkladové investice, resp. s ohledem na nákladovou konstrukci produktu, investiční horizont samotného produktu investičního životního pojištění, případně jiné důležité skutečnosti, které zásadně vymezují (charakterizují) produkt, resp. jeho podkladovou investici.

„Používání pojmu spoření v souvislosti s placením pojistného u investičního životního pojištění může v zájemci o toto pojištění vyvolat klamnou představu, že zaplacením pojistného podstupuje rizika běžně spojovaná s depozitními produkty, namísto rizik spojených s investováním do podkladových aktiv, u něhož pojistník podstupuje riziko ztráty investice, resp. její návratnost může být i nulová,“ vysvětlila již v minulosti pro web ČT24 Petra Vlčková z odboru komunikace ČNB. Pokud takovou taktiku bankovní dozor u zprostředkovatelů odhalí, stihne je pokuta.