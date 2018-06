Harley-Davidson se chce vyhnout vysokým clům. Výrobu určenou Evropě přesune pryč z USA

video Rybecký: I v Evropě jsou továrny, které by byly schopné výrobu harleyů za krátko zvládnout

Harley-Davidson loni v Evropě prodal téměř 40 tisíc svých strojů. To staví jeho evropský trh na druhé místo za domovské USA. Cena jedné motorky se zavedením cel podle firmy zvýší v průměru o 2200 dolarů (téměř 49 tisíc korun).

„I když naprostou většinu motocyklů prodává ve Spojených státech, přece jenom je zisk z prodeje v Evropě natolik zajímavý, že jí to stojí za to, aby investovala do případné montáže někde jinde ve světě,“ zmínil šéfredaktor Autoweek.cz Vladimír Rybecký.