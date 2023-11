Výrok Peterkové o otravě ve Vinohradské nemocnici byl nelogický a zmatený, napsal žalobce a případ odložil

Případ se týká výroku z června, kdy Jana Peterková na sociální síti uvedla, že se ji ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady pokusili otrávit. K ošetření tam záchranáři ženu převezli poté, co omdlela před soudní síní, kde se konalo jednání v případu recidivistů Patrika Tušla a Tomáše Čermáka. „Nevím, co do mě v té nemocnici naprali. Dostala jsem pět infuzí,“ řekla ve videu Peterková a pokračovala: „Nevím, čím se mě tam pokusili otrávit, nevím, co ve mně je.“

Nemocnice následně na bývalou novinářku podala trestní oznámení s tím, že Peterková mohla šířit poplašnou zprávu. Případem se zabýval obvodní státní zástupce pro Prahu 10 Richard Houdek, který ho ale takzvaně založil. Tvrzení aktivistky podle něj totiž nemohlo vyvolat v lidech vážné znepokojení. „Tento projev je od začátku do konce nesouvislý, nelogický a zmatený, zachycuje zjevnou nechuť nebo neschopnost autorky udržet a dokončit myšlenku a argumentovat věcně a logicky,“ uvedl Houdek.