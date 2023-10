Místo čekání na úřadu lze o řidičák žádat on-line. Podmínky však většinu lidí odradí

Na 240 tisíc řidičů by si mělo ještě do konce roku vyměnit řidičské průkazy. Skončí jim totiž platnost dokladu. Místo cesty na úřad můžou o nový průkaz požádat i elektronicky. Jenže k tomu je třeba mít datovou schránku určitého typu. A to většinu lidí odradí, takže tuto možnost zatím využívá jen minimum z nich. Úřady už letos přijaly více než 600 tisíc žádostí o nový průkaz. On-line je ale podalo jen asi padesát tisíc lidí.