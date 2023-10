168 hodin: Neexistující kryptoměna i podivný fén. Zítko zkouší, jak navzdory exekucím prožít „americký sen“

„Policisté kontrolovali na D7 vozidlo, které překročilo povolenou rychlost. Ve vozidle se nacházela osoba, která procházela pátráním,“ uvedla mluvčí Policie ČR Ilona Gazdošová k úternímu incidentu. „Poté, co muž opakovaně neuposlechl výzvy policistů, bylo přistoupeno k použití donucovacích prostředků,“ dodala s tím, že následně byl muž zadržen a předán k dalším úkonům.

Policie „občana v odporu“ Pavla Zítka zatkla kvůli jeho aktivitám kolem kryptoměn. „V současné době pracují orgány činné v trestním řízení s právní kvalifikací týkající se trestného činu zpronevěry, jde tedy o hospodářskou trestnou činnost,“ ujasnil mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

Kauza kryptoměna

„Sledoval jsem hodně firem těžících kryptoměny a pak jsem v tom také aktivně pracoval. Pak jsem loni v létě poznal Tycoon69,“ prohlásil Zítko na videu z listopadu 2019.

Zítkem uvedená „Tycoon69“ je podle analytika dezinformací Romana Mácy zřejmě neexistující kryptoměna. „Pochází to odněkud ze Švýcarska, v České republice to právě používal zadlužený podvodník Pavel Zítko. Na neexistující kryptoměnu lákal důvěřivé Čechy s tím, že zbohatnou,“ uvedl Máca.

„Ale aby zbohatli, tak se musí přitáhnout další a další lidé. Je to takový podvod, kterému se říká letadlo nebo pyramida, zapadá to do dalších podvodných aktivit Pavla Zítka,“ doplnil analytik.