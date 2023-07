Další žáci odborných škol letos skládali alternativní maturitu. Běžná může být už za dva roky

„V rámci profilové části maturitní zkoušky žáci skládají zkoušku z českého jazyka a literatury a všechny profilující předměty jsou zahrnuty do komplexní absolventské práce,“ popisuje mluvčí MŠMT Aneta Lednová. Namísto jednotlivých částí maturity tak dělají jednu komplexní zkoušku. Žáci projekt vypracovávají v průběhu roku, mají i vedoucího práce a u zkoušky oponenta.

Podle ředitelů je taková maturita náročná, ale smysluplná

Do projektu bylo minulý školní rok zapojeno devět škol, letos 12. Oba roky se pilotního testování účastnila Hotelová škola v Poděbradech. „Je to projekt, který je smysluplný a má význam i pro učitele i pro studenty. Maturitní zkouška není o recitaci, ale o aplikaci učiva,“ uvádí ředitelka Jana Podoláková. Podle ní je ale tato forma maturity také náročná, třeba i proto, že učitelé žáka hodinu v kuse zkouší. Proto na škole vypisují výběrové řízení na to, kdo ji může absolvovat. Letos tak zkoušku absolvovalo osm žáků, přestože se jich přihlásilo víc.

Obchodní akademie a jazyková škola v Ústí nad Labem se zapojila do ověřování minulý rok, tento však vynechala. Důvodem byl nezájem ze strany studentů. „Nám se v tomto roce do té pilotní zkoušky nikdo nepřihlásil, nemohli sehnat sociálního partnera, pro kterého by dělali tu práci,“ vysvětluje ředitel školy Roman Jireš.

První rok byl podle něj zájem velký, když ale definovali pravidla, postupně opadával. „Ta práce není o tom, že nemusí dělat ústní zkoušku, ale musí dělat podstatně víc úkonů. My jsme do toho tenkrát zasáhli, když jsme viděli, že se snaží spíš vyhnout ústní zkoušce,“ uvádí. Zájem ze strany vedení ale přetrvává. Už teď mají vytipované další dvě práce na příští rok, které studenti začali řešit s městem.

Ve školském zákoně od roku 2025

MŠMT na základě pozitivního ohlasu ze strany škol prodloužilo pokusné ověřování o dva roky, potrvá tak do roku 2025. „Do té doby předpokládáme, že bude věc legislativně ukotvena ve školském zákoně,“ říká mluvčí Aneta Lednová. Na příští rok se do testování přihlásily další tři školy, jedna škola bude připravovat žáky 3. ročníků a oficiálně se zapojí v následujícím školním roce.