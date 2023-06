Zálohování PET lahví se blíží, už teď jich lidé v rámci zpětného odběru vracejí tisíce týdně

Blízko domu prodejnu s automatem pro návrat PET lahví nemá. Z Jižního Města je proto Ivan Ljubka vozí do Michle. „Mohl bych to hodit do plastů – ale myslím si, že je to dobrý nápad. Byl bych rád, kdyby to bylo ve všech prodejnách,“ říká.

Většina lidí vrací maximálně 12 nápojových obalů najednou. Častěji jsou to PET lahve než plechovky. „V rámci pilotního projektu jsme zjistili, že máme velké výkyvy v množství vrácených PET lahví a plechovek. Je to samozřejmě závislé na počasí. Proto je potřeba do budoucna velmi efektivně nastavit i svoz těch jednotlivých obalů,“ přemítá mluvčí obchodního řetězce Renata Maierl.

Jedním z důvodů zavedení plošného zálohového systému je podle ministerstva životního prostředí možnost vyrábět z použitých PET lahví nové. „V každé lahvi bude muset být pětadvacet procent toho recyklovaného PETu. A v tuto chvíli ho není dostatek, takže ho potřebujeme dokázat stáhnout. Aby materiál neodcházel na výrobu koberečků do aut nebo flísových mikin,“ nastiňuje prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.