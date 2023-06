Benefity mají přijít o zvýhodnění. Podle zaměstnavatelských svazů by je většina firem omezila, nebo i zrušila

Státní podporu benefitů vítá většina zaměstnanců. Lidé je uplatňují různě. Například Kristýna Lujková s jejich pomocí platí dětem kroužky, vitamíny nebo logopedii. Zaměstnavatel jí přispívá několik set korun měsíčně. Jestli přestane, budou jí peníze chybět. „Znamenalo by to si sednout nad rodinný rozpočet a popřemýšlet, kde ty peníze ulijeme, aby to mohlo jít zpátky dětem,“ podotýká.

Benefity využívá také Eliška Rudovská. Ta hlavně na sport, teď má od firmy asi tisíc korun měsíčně. Myslí si, že i bez benefitů by dál sportovala. „Ale musela bych o tom asi víc přemýšlet, kam, kdy,“ dodala.

Omezení či zrušení bez státní podpory

Pokud by stát podporu zrušil, podle Unie zaměstnavatelských svazů by až 94 procent firem benefity buď zrušilo, nebo výrazně omezilo.

„V menšině tady budou zaměstnavatelé, kteří budou i nadále benefity platit. Příkladem by byly IT firmy – tam to opravdu není tak, že si firma vybírá zaměstnance. Zaměstnanec si vybírá firmu,“ vysvětlil prezident Unie zaměstnavatelských svazů Jiří Horecký.

Zvlášť malé a střední firmy by však podle něj mohly od benefitů upustit. I proto chtějí zaměstnavatelé spolu s odbory rozhodnutí vlády změnit.