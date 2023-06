Koupě ojetého auta přes internet skýtá nástrahy. Zvlášť když jde o zahraničního prodejce

Pokud se podobný podvod stane, přesto by lidé neměli rezignovat a měli by se obrátit na policii. Ta také doporučuje vést si zálohu elektronické komunikace.

Podezřelý zádrhel nastal ve chvíli, kdy prodávající požadoval zaslání dalších peněz, i když auto už bylo zaplacené celé. To Gregor odmítl. Tím veškerá komunikace se zdánlivým prodávajícím skončila. Podvod nahlásil na policii, která případ prověřovala, ale nakonec mu oddělení kybernetické krimininality poslalo usnesení, že se případ odkládá. Gregor k tomu dodává, že policisté tam měli přes šedesátku podobných případů.

Auto bylo oproti podobným nabídkám asi o 100 tisíc levnější. I proto ho koupil a podvodníkovi poslal na účet skoro 11 tisíc eur, v přepočtu tedy necelých 300 tisíc korun. Na to dostal dokumenty, že prodejce auto odesílá. Mělo přijet kamionem až de facto před dům.

„Kontaktoval jsem prodejce, všechno vypadalo perfektně, nafotil mi auto víc, než jsem si vůbec zažádal,“ říká Gregor. Ocenil tehdy i to, že se dotyčný prodejce vyfotil a poslal rovněž své ofocené doklady. Gregor tak neměl důvod mu nevěřit.

Průměrné stáří dovážených ojetin se zvýšilo o půl roku na jedenáct let. Téměř čtvrtina aut pak byla starší přes patnáct let.

Import ojetých osobních aut do Česka od letošního ledna do konce dubna meziročně klesl asi o desetinu na necelých 52 tisíc vozů.

Na co si dávat pozor

Experti doporučují při koupi aut na internetu obezřetnost. Jak při procházení samotných nabídek, tak během následné prohlídky vozu. Některé inzeráty obsahují málo informací. Chybí například zveřejnění VIN kódu, tedy identifikačního čísla vozidla. Při koupi auta na internetu pak platí: čím více informací, tím lépe. Na zájemce i tak může čekat řada nástrah.

Varovná může být podezřele lákavá cena, pozornost je dobré věnovat i tomu, zda je inzerát psaný plynulou češtinou a zda jsou vyplněny veškeré údaje.

V současné době se on-line bazary setkávají zvlášť s konkrétním typem podvodu. Prodejce nejprve představí vůz a inzerát doprovodí velmi lákavými fotografiemi a popiskem. Následuje legenda, že vůz se nenachází v Česku. Pokud ho tedy chce zájemce osobně vidět, bude třeba automobil dopravit. A v souvislosti s tím už si prodejce žádá nějaký finanční příspěvek.

Kupující by si měl auto prověřit, a to nejlépe osobně. Pozor si musí dát hned na několik faktorů, například na záznamy v servisní knížce. Pokud si lidé nejsou jistí, na pomoc by si měli vzít odborníka.

„Auto určitě zvednout, podívat se na něj, na únik provozních kapalin,“ zmiňuje namátkou majitel autoservisu Ladislav Rosička. Upozorňuje také, že stočené tachometry laik sám nepozná. Snadnější bývá rozeznat, zda bylo auto bourané. „Když se podíváte na mezery mezi částmi karoserie, a ta mezera bude někde úplně rozdílná, tak je jasné, že ten díl byl buď zdemontován z auta, nebo bylo to auto rovnané,“ podotkl.

Důležité je také se s autem projet. A zkušební jízda by měla být co nejdelší, aby napověděla například o stavu motoru, automatické převodovky, o stahování oken, funkčnosti zrcátek. A v neposlední řadě platí: VIN kód na voze se musí shodovat s tím uvedeným v technickém průkazu. Pokud totožné nejsou, lidé by měli od koupě ustoupit.