Muž, který způsobil miliardový požár hal v Mladé Boleslavi, půjde do vězení

Muž z Českolipska, který loni v lednu založil požár skladovacích hal v Mladé Boleslavi, půjde na sedm let do vězení. Trest je souhrnný i za předcházející trestnou činnost. České televizi to sdělil Zbyněk Vondra z dozorového Krajského státního zastupitelství v Praze. Trest je už pravomocný. Muž podle obžaloby způsobil škodu za 1,2 miliardy korun. Oheň zasáhl průmyslové prostory v ulici Nádražní, které využívá mimo jiné i firma vyrábějící interiérové díly pro Škoda Auto. Nedostatek dílů ovlivnil výrobu automobilky.