Žalobce se odvolal proti osvobozujícímu rozsudku v kauze Čapí hnízdo

„Dnešního dne podal státní zástupce Městského státního zastupitelství v Praze prostřednictvím Městského soudu v Praze k Vrchnímu soudu v Praze odvolání ve věci mediálně označované jako kauza Čapí hnízdo,“ uvedl ve středu mluvčí pražských městských žalobců Aleš Cimbala. „Odvolání bylo podáno jako blanketní, tedy bez podrobnějšího odůvodnění. Odůvodnění bude následně, v dodatečné lhůtě (do 5. května 2023), doplněno,“ dodal.

Andrej Babiš v SMS pro ČTK odkázal na vyjádření svého advokáta Michaela Bartončíka. Ten Seznam Zprávám řekl, že pro podání odvolání nevidí důvody jak na straně obhajoby, tak na straně státních zástupců.

Žalobce se podle Cimbaly s písemným rozsudkem aktuálně seznamuje. „Zabývá se jednotlivými právními úvahami soudu a následně zváží, jakou argumentaci užije a jaké konkrétní skutečnosti odvoláním napadne,“ doplnil mluvčí.

Státní zastupitelství o podání odvolání uvažovalo už po lednovém vyhlášení verdiktu, čekalo ale na jeho písemné zdůvodnění. „Neboť však i po obdržení opisu rozsudku část pochybností považujeme nadále za důvodnou a též s ohledem na dřívější právní závěry vyslovené Nejvyšším státním zastupitelstvím při zrušení rozhodnutí o zastavení trestního stíhání, dospěl dozorový státní zástupce k závěru, že za dané situace nelze učinit jinak nežli odvolání podat,“ dodal.

Podle soudu nebylo Čapí hnízdo účelově vyčleněno

Kauza se týká padesátimilionové dotace na stavbu kongresového areálu Čapí hnízdo ve středních Čechách. Obžaloba vinila Nagyovou z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiše z pomoci k dotačnímu podvodu. Podle soudce se ale neprokázalo, že Babiš s Nagyovou vyčlenili společnost Farma Čapí hnízdo z holdingu Agrofertu účelově proto, aby mohli požádat o dotaci pro malé a střední podniky. Důvodem pro vyčlenění firmy byly podle něj spíše rodinné vztahy.

Agrofert z Babišových svěřenských fondů a Farma Čapí hnízdo si navíc podle soudu vzájemně nekonkurovaly, nepůsobily na stejném relevantním trhu. Podle soudce Jana Šotta proto nešlo jednoznačně určit, že by firma nárok na dotaci neměla, rozhodnout by to navíc mohly jen správní soudy. Obžaloba podle verdiktu neprokázala ani to, že by Nagyová v žádosti o podporu uvedla nepravdivé údaje.