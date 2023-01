Policisté obvinili muže za výhrůžky redaktorovi ČT Jiřímu Hynkovi

Muž novináři podle Práva vyhrožoval nejprve předloni 13. dubna, o den později Hynkovi poslal ještě agresivnější zprávu. Používal k tomu profil na sociální síti se jménem Olda Matoušek. Krátce po odeslání druhé zprávy byl profil na sociální síti smazán.

„Natáčel jsem tehdy reportáže o tom, že paní Lipovská s Janou Bobošíkovou šly jednat do Poslanecké sněmovny v době, kdy se řešila volba do Rady ČT a hospodaření ČT. Následně došlo k situaci, kdy paní Lipovská přišla do ČT s policejní ochrankou, kde jsem po ní chtěl vyjádření k této věci. No a začaly mi přicházet na Messengeru výhrůžné zprávy,“ řekl Právu redaktor Hynek.

Pražským kriminalistům se podle Práva podařilo zjistit, že IP adresa, ze které byly zprávy pro Hynka napsány, patří jednomu staršímu muži z Berounska, ten však odmítl vypovídat. Další prací policisté zjistili, že výhrůžné zprávy odesílal devětatřicetiletý syn tohoto muže a na základě důkazů ho obvinili z vydírání, dodává deník. Za to mu hrozí šest měsíců až čtyři roky vězení nebo peněžitý trest.

„Ze znění zprávy je zřejmé, že motivem jednání obviněného byla činnost poškozeného jakožto veřejně známého novináře České televize, který v té době pracoval na reportážích týkajících se rady ČT a radní Hany Lipovské… Z této zprávy tedy vyplývá snaha obviněného o ovlivnění vůle poškozeného v tom smyslu, aby upustil od tohoto svého jednání, respektive aby ho opominul,“ napsali podle deníku kriminalisté do usnesení o zahájení trestního stíhání.