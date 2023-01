E-maily seniorů zaplňují v časech energetické krize a prezidentské volby lživé zprávy

Marie Poledníková obsluhuje v seniorské kavárně. Právě tady mnohdy s lidmi řeší řetězové zprávy. Sama je maže. „Protože mě to může ovlivnit, nechtěla bych, snažím se spolehnout na zdravý rozum,“ uvádí.

Pomoci má i nová série videí. „Tematicky jsme to vybírali podle skutečných fake news, které senioři posílali do naší ověřovací dílny. Je to buď manipulace s textem, s obrazem, nebo i s videem,“ uvádí ředitel centra Elpida Jiří Hrabě.

V databázi řetězových e-mailů se momentálně objevuje právě napadání prezidentských kandidátů. „V tuhle chvíli je tam víc faktorů, které tam před pěti lety nebyly. Je to například válka na Ukrajině nebo energetická krize. Řetězové maily už možná nejsou tolik in,“ dodává Hrabě.

Senioři se obracejí na organizace

„Senioři jsou poměrně početná voličská skupina, tak je velice důležité je naučit obezřetnosti a kritičnosti k tomu, co se jim předkládá,“ myslí si politoložka Barbora Čapinská. Na sociálních sítích se teď začaly objevovat i příspěvky, že imobilní senioři nebudou moci volit. I proto se starší generace stále častěji obrací na organizace kvůli praktickým radám.

„Kdy bude první kolo, kdy bude druhé kolo, jak si mohou zařídit přenosnou volební schránku,“ popisuje mluvčí Života 90 Vendula Knapová, který na 19. ledna připravuje i veřejnou besedu. Nejen senioři budou moct s odborníky debatovat o volbě i pravomocích prezidenta.