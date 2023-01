Pro živnostníky nově platí povinné odvody DPH až od dvou milionů korun

Na dva miliony korun se zvyšuje i limit pro paušální daň. Podle výše příjmů a výdajového paušálu nově existují tři pásma. Měsíční zálohy tak jsou 6200, šestnáct tisíc a šestadvacet tisíc korun.

K paušální dani se lze přihlásit do 10. ledna. Pokud to někdo nestihne, musí počkat do příštího roku. Netýká se to ale těch, kteří teprve začnou podnikat. Registrovat se totiž mohou i během roku.

„Daňový subjekt, který bude chtít vstoupit do režimu paušální daně, vede pouze evidenci svých příjmů, nemusí si schovávat nákladové účtenky, nemusí evidovat majetek,“ upřesňuje Jelínek.