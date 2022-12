Soud předčasně propustil na svobodu lobbistu Janouška

Janouškově žádosti o nové projednání kauzy nevyhověl pražský městský soud už v roce 2016. Ústavní soud mu ale v roce 2020 nařídil, aby se lépe vypořádal s mužovými argumenty. Janouškův advokát opíral požadavek na obnovu trestního řízení o to, že vnímání jeho klienta mohla v době nehody ovlivnit závislost na alkoholu a také hematom na mozku. Soud v květnu roku 2020 Janouškovu žádost o nové projednání jeho dopravní nehody znovu zamítl.

V listopadu 2014 nastoupil Janoušek do věznice. Zůstal v ní do března 2016, kdy byl dočasně propuštěn ze zdravotních důvodů. Do vězení se měl vrátit na jaře 2017. Janoušek následně neúspěšně žádal o upuštění od výkonu zbytku trestu. Pražský vrchní soud v létě 2019 při projednávání stížnosti mimo jiné uvedl, že při jím nařízeném sledování se zjistilo, že Janoušek chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si v tropickém horku na kole a navštívil galerii.