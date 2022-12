Ochladí se a začne sněžit. V neděli napadne na Moravě a ve Slezsku až kolem 30 centimetrů

Do Česka se před polovinou prosince dostane studený vzduch od severozápadu a později od severu. Teploty, které se nyní odpoledne pohybují většinou mírně nad nulou – ve čtvrtek by mělo být maximálně do 4 stupňů Celsia – začnou klesat. V pátek a sobotu budou nejvyšší teploty o stupeň nižší, ale v neděli se již budou pohybovat jen mezi minus 3 a plus 1 stupněm. V dalších dnech by mohlo mrznout v celé republice.

Nejenže se však ochladí, začne také sněžit. V pátek bude zataženo až oblačno, v Čechách zpočátku místy polojasno. Na Moravě a ve Slezsku bude občas pršet, nad 500 metry by mohlo i sněžit, maximálně napadne deset centimetrů, většinou ale nanejvýše tři. V sobotu očekávají meteorologové sice zataženo, ale jen ojedinělé sněžení do tří centimetrů. Na východě v polohách pod 400 metrů může pršet, v tom případě ale budou srážky namrzat.