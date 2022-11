Horská služba staví další nové stanice, stávající už nestačí nebo jsou na špatném místě

V Krušných horách by do dvou let měla v blízkosti skiareálu Klínovec a Neklid vzniknout dosud největší stanice horských záchranářů. V budoucnu by měla nahradit centrálu z osmdesátých let na Božím Daru, do které se záchranáři s technikou už nevejdou.

„Teď se musí schválit projektová dokumentace a pak zažádat o stavební povolení a schválení finančních prostředků. Při nejoptimističtějším scénáři bychom se do ní mohli stěhovat v roce 2024,“ říká náčelník oblasti Krušné hory Miroslav Račko. Podle odhadců by měla stát asi 25 milionů korun.

Výstavba nové centrály čeká také horské záchranáře v Jeseníkách v Koutech nad Desnou, kam se přesune nynější centrální středisko z Červenohorského sedla. To je totiž více než čtyřicet let staré a potřebám horské služby už nestačí. „Centrála je energeticky nevyhovující a potřebovala by mnohomilionovou rekonstrukci. Místo přestavby staré budovy se vyplatí postavit novou na místě s lepší dostupností,“ dodává náčelník horské služby v Jeseníkách Vítězslav Kaller.

Nové služebny se staví také u sjezdovek

Rozšiřování lyžařských areálů v oblasti Staroměstsko v Jeseníkách si žádá více horských záchranářů v terénu. Proto tam příští rok vzniknou hned dvě nové služebny, které nahradí dosavadní kontejnerové.

„Místo malé, téměř nevybavené buňky u střediska Králičák v Hynčicích pod Sušinou stavíme větší a modernější služebnu záchranářů,“ říká náčelník horské služby v Jeseníkách.

Podobná situace je i ve Velkém Vrbně, kde měli záchranáři starou služebnu ve špatně přístupném terénu. „Novou stavíme na místě, kam dojede sanita bez problémů, a zároveň je stanice poblíž sjezdovky a my se tak dostaneme rychleji k raněnému,“ dodává Kaller.

Nová sjezdovka i služebna

V Orlických horách bude stát zcela nová stanice horských záchranářů. „Ve městě Orlické Záhoří vzniká nový lyžařský areál. Díky tomu přibyde více lidí a s tím je spojených i více úrazů. Proto je vhodné, abychom u sjezdovky vybudovali naši stanici,“ říká náčelník horské služby pro Orlické hory Josef Hepnar.

Horská služba podepíše smlouvu s majitelem areálu, který jim buď pronajme prostory, nebo prodá část pozemku. Na něm pak záchranáři postaví svoji základnu.

Od roku 2018 se podařilo vybudovat nebo rozšířit už osm nových stanic a více než dvacet základen rekonstruovat či zateplit. Kompletní rekonstrukcí prošla například základna v Bedřichově v Jizerských horách nebo stanice Ovčárna v Jeseníkách. Teď přibudou další.