Pražská advokátka zpronevěřila přes sto milionů korun, komora chce změnit systém

Jednou z poškozených pražské advokátky Hany Sukové a její koncipientky byla i paní Jitka Š., která prodávala byt. Výtěžek 3,5 milionu korun skončil v advokátní úschově a rodina o peníze přišla. „Máme tři malé děti, staráme se o bratra, který je trvale na vozíku, určitě nám ty peníze budou chybět,“ uvedla podvedená klientka.

Podobně skončilo dalších zhruba čtyřicet klientů. Advokátka Suková, specialistka na reality, i její koncipientka skončily ve vazbě. „Škoda byla vyčíslena na 108 milionů korun,“ informoval mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Není jasné, zda se klienti peněz dočkají. Advokáti jsou sice pojištění, ale to se na tento případ nevztahuje. „Je to obrovská ostuda a obrovské selhání paní kolegyně,“ zdůraznil předseda České advokátní komory Robert Němec.

Advokátce hrozí desetileté vězení

Advokátní komora nyní s bankami řeší, jaká opatření do budoucna přijmout. „Bavili jsme se o možnosti zúžení dispozice s finančními prostředky uloženými v bance, to znamená, že ten advokát by je nemohl poslat, kam by chtěl,“ uvažuje člen představenstva České advokátní komory Tomáš Sokol.

Policie zatím po zmizelých zhruba sto milionech pátrá. „V tuto chvíli byla zajištěna ze strany kriminalistů jedna nemovitost a ostatní prostředky zatím hledáme,“ dodal Daněk. Obviněná advokátka ani její dcera na sebe nemají napsaný téměř žádný majetek.