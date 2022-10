Oprava Barrandovského mostu nekončí, stavební firma požádala o další odklad

Vedení města i správce stavby ale mají za to, že se dá tato fáze rekonstrukce dokončit rychleji. Aby stavbu urychlili, od srpna na mostě pracují dělníci i v noci. Tyto směny jsou však teď nepravidelné, jelikož některé práce už není možné dělat přes noc a problémy dělá i noční chladné počasí.

Konečné datum, od kdy budou řidiči opět bez omezení jezdit po Barrandovském mostě, ale stále není jisté. Už více než týden o tom diskutují zástupci Prahy i stavební společnosti, která má rekonstrukci na starosti. Stavaři trvají na termínu do 22. října.

Rekonstrukce začala letos 16. května. Původně měly práce skončit 2. září. Kvůli vynuceným úpravám projektu bylo v létě dokončení oprav posunuto o 27 dní do 29. září a později do 10. října.

Barrandovský most z roku 1983 je součástí městského okruhu a dosud nebyl nikdy opravován. Denně ho přejede na 140 tisíc aut, což z něj dělá nejvytíženější komunikaci v Praze. Rekonstrukce stavby je rozložená do několika let a vždy potrvá jen část roku. Celkem vyjdou práce za celé období na 594,5 milionu korun.