Soud zrušil osvobozující rozsudek v kauze vynášení tajných informací. Případ se projedná znovu

Kauzu údajného ovlivňování trestních řízení a úniku informací od policie bude znovu řešit Obvodní soud pro Prahu 8. Případ mu totiž vrátil pražský městský soud po tom, co zrušil osvobozující rozsudek. ČT to řekl mluvčí obvodního soudu Petr Novák. Skupina osmi lidí čelí obžalobě z několika zločinů, které souvisejí s neoprávněným přístupem do policejních databází a zneužitím služebních informací pro soukromé účely.