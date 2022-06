Lidem chodí balíčky na dobírku, které si neobjednali. Nový podvod je může připravit o tisíce korun

„Ozvali se nám lidé nejenom z Česka, ale i ze Slovenska a Maďarska, kteří chtěli vrátit peníze. Dokonce mi přišel balíček se zbožím k vrácení až domů. My však prodáváme pouze plecháčky a s firmou, která posílá podvodné balíčky, nemáme nic společného,“ říká majitel e-shopu Martin Vorlíček.

Balíček, který obdržela maminka paní Nevosadové, doputoval do Česka z rumunského města Oradea, kde ho podal neznámý odesílatel. Na Facebooku lze nalézt další desítky případů, kde si lidé na firmu The Eagle comanda pe Facebook stěžují. Společnost takového jména není zapsána v českém obchodním rejstříku a nelze o ní dohledat žádné údaje ani v internetových vyhledávačích.

„Mamce přišel do práce balíček na dobírku. Zaplatila tisíc korun. Balíček rozbalila a našla v něm jakousi baterku na USB, kterou si neobjednala. Odesílatel je The Eagle comanda pe Facebook. Zjistili jsme, že se jedná o podvod,“ napsala na svůj facebookový profil Marcela Nevosadová. Následně se jí začali ozývat další lidé, jimž podobná zásilka dorazila také.

Podvodné balíčky nechodí jen do Česka

To, že podvodníci neoperují pouze v Česku, potvrzuje i Zuzana Petrgálová ze slovenských Moravan nad Váhom: „Tak právě se to stalo i mne. Zaplatila jsem 27 euro za nějaký umělý šunt.“ Další adresátka upozornila na to, že cena balíčků narůstá, neboť jí kurýr donesl zásilku s dobírkou 2200 korun. Díky přečtenému varování na sociální síti však převzetí odmítla.

Problematiku podvodných balíčků již zaregistroval také jejich přepravce, společnost Zásilkovna.cz. Zásilkovně název společnosti není neznámý, jedná se o jejich rumunského partnera. „Jde pouze o zprostředkovatele nákupu zboží z čínských e-shopů, samozřejmě vyvineme ve spolupráci s tímto naším partnerem maximum úsilí k tomu, abychom tomuto podvodnému jednání zamezili,“ uvedl mluvčí společnosti Kamil Chalupa.

Případ podvodných balíčků se dostal už i do hledáčku státních orgánů. „Před týdnem jsme dostali podnět na The Eagle comanda pe Facebook a budeme se tím zabývat. Je-li to přeshraniční subjekt, postoupíme případ příslušnému orgánu dozoru,“ sdělil na dotaz ČT mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Opatrnost doporučují také odborníci. „Společnosti, které takové balíčky posílají, cílí na to, že se lidé leknou a raději zaplatí. Dle našeho mínění se jedná o nekalou obchodní praktiku a spotřebitel může podat na takového podnikatele podnět k prošetření na Českou obchodní inspekci,“ doporučuje Alena Máčová z pražského Sdružení obrany spotřebitelů.