Wellness hotelu se zastal soud. Zařízení tak nadále nemusí ubytovávat děti

Hlavním důvodem, proč se provozovatelé rozhodli pro omezení ubytovávání dětí do patnácti let, bylo zajištění klidného prostředí pro hosty, kteří hledají odpočinek a relaxaci. Nabízí proto i specifické wellness služby s nudistickou zónou.

Podle soudů se v tomto případě nejedná o diskriminaci dětí. Omezení považují za ekonomicky odůvodněné a zcela přiměřené. „Motiv žalobkyně zjevně nebyl nenávistný, svévolný či zasahující do důstojnosti spotřebitele, ale jednalo se o standardní podnikatelský záměr,“ uvedl Nejvyšší správní soud v rozhodnutí.

Úpravy jen u vstupu do wellnessu

Česká obchodní inspekce ale zastává názor, že hotel nejednal přiměřeně, protože mohl klidného prostředí dosáhnout i jinak. Odkazovala především na to, že děti, kterým je téměř patnáct let, nejsou všechny stejné. Nelze podle ní obecně říct, že by každé dítě mladší tohoto věku narušovalo odpočinek ostatních hostů.

Soud tak řešil především to, jestli by hotel neměl použít mírnější prostředky. Některé navrhovala právě i Česká obchodní inspekce. Dospěl ale k závěru, že hotel postupoval přiměřeně. „Nelze navíc přehlížet další specifika poskytovaných služeb, především nudistickou zónu v celém prostoru wellness. Lze si jen těžko představit aplikaci mírnějších opatření. Předně, vykázáním dětí již rušících hosty by zjevně došlo k popření cíle, který žalobkyně sledovala. Hosté by již byli rušeni, a to v situaci, kdy klid na relaxaci má být hlavním benefitem poskytovaných služeb,“ zmínil Nejvyšší správní soud.

Podle soudu by nepomohlo ani zamezení vstupu dětí do wellness zóny nebo její rozdělení na mužskou a ženskou část. Soud je totiž přesvědčený, že by to popřelo účel návštěvy hotelu a cíl provozovatelů poskytovat nerušenou relaxaci v tichém a klidném prostředí.

Omezení služeb pro děti není možné vždy

Závěr soudu se liší od nedávného případu hotelové restaurace, která umožňovala vstup pouze dospělým. Dětem od šesti let pouze v doprovodu rodičů. Tehdy to Nejvyšší správní soud označil jako diskriminační. Podle něj nemělo omezení ospravedlnitelný důvod.

„V této souvislosti se žalobci nabízely mírnější prostředky vedoucí k témuž cíli, spočívající například ve vykázání, popřípadě omezení vstupu konkrétních dětí, které nad míru přiměřenou poměrům ruší ostatní hosty restaurace, popřípadě ohledně kterých lze mít vzhledem k jejich chování při vstupu do restaurace v tomto směru důvodné obavy,“ uvedl tehdy soud.

Aktuální situaci s omezením ubytovávání dětí v hotelu ale soud nepovažuje za stejnou. Podle něj je velký rozdíl vykázat někoho z restaurace od jídla a vykázat někoho v půlce pobytu z hotelu. „Zatímco v rozsudku byla posuzována situace omezení přístupu do restaurace, tedy poskytování relativně krátkodobé služby, jejíž trvání bude v řádu maximálně nižších jednotek hodin, nyní jsou posuzovány ubytovací služby hotelu, nadto wellness hotelu s nudistickou zónou, který je ze své podstaty zaměřen na odpočinek a relaxaci,“ sdělil soud.