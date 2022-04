V rozsáhlé kauze nemocničních zakázek schválil soud další dohodu, muž přijal podmínku

Tvrdoň za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky přijal tříletý podmíněný trest s odkladem na pět let, pětiletý zákaz uzavírání smluv na plnění veřejných zakázek a účasti v zadávacích řízeních a také peněžitý trest 500 tisíc korun. Podle žalobce Zdeňka Matuly projevil sebereflexi, při uzavírání dohody státní zástupce zohlednil i to, že jednáním obviněného nevznikla žádná škoda.

Tvrdoňovi hrozil podle Matuly trest od dvou do osmi let. „Trest jsem vážil právě v tomto zákonném rozmezí a byl zvolen ten nejpřísnější možný podmíněný trest,“ řekl po soudním jednání Matula. Peněžitý trest pak podle žalobce reflektuje to, že měl obviněný k jednání zištný motiv.