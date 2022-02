Státní fond zažaloval Agrofert kvůli nevrácení dotací za pět milionů, píše iROZHLAS.cz

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu (až do roku 2017 jej vlastnil Babiš, poté ho kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů; podle státní Evidence skutečných majitelů je nicméně stále skutečným vlastníkem Agrofertu). V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele a o rok později získala evropskou dotaci ve výši 50 milionů korun v programu pro malé a střední podniky, na niž by jako součást Agrofertu neměla nárok. Později se společnost vrátila pod Agrofert.